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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar: Gazze ve PKK Üzerine

Bakan Fidan, iki devletli çözümün gerekliliğini vurgulayarak Gazze'de potansiyel çatışmalara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar: Gazze ve PKK Üzerine

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia televizyonuna verdiği mülakatta, Filistin-İsrail barış müzakerelerinin sonucunu yorumladı. Fidan, iki devletli çözümün aciliyeti üzerinde durarak, "İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız," dedi.

İsrail ile Barış Müzakereleri

Bakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun mevcut durumu anlamında başka bir ajandası bulunduğuna dikkat çekti: "Filistin’de ateşkes, Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor. Gerek Amerikalılar, gerekse Batılılar da bu konuda hemfikirdirler."

Türkiye'nin Rolü ve Sağlayacağı Garantörlük

Fidan, iki devletli çözüm konusunda bir anlaşma sağlanması durumunda Türkiye’nin garantörlük mekanizmasının bir parçası olabileceğini de belirtti.

Suriye'deki Terör Sorunu

Suriye ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Fidan, terörizmin Türkiye için büyük bir tehdit olduğunu, özellikle PKK'nın kontrolündeki Arap toprakları ve petrol tesislerine dikkat çekti. Fidan, "(PKK/YPG) ile savaşmamız, bu grubun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını alıp Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor," dedi.

Türkiye ve Irak'ın İşbirliği

Fidan, Ankara ve Bağdat’ın PKK’yla mücadelede ortak bir duruş sergilediğini, Türkiye’nin Irak’taki siyasal istikrar ve can güvenliği için sürekli yapıcı katkılarda bulunduğunu ifade etti:

"PKK, Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu durum artık sadece bizim problemimiz değil, Irak’ın milli güvenlik sorunu haline geldi."

(Sürecek)

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