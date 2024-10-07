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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Recai Kutan için Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan, Recai Kutan'ın vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 22:33
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Recai Kutan için Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Fidan, resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kişiliği, çizgisi ve duruşu ile örnek teşkil eden, kıymetli dava ve devlet adamı Sayın Recai Kutan'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Recai Kutan'ın Anısı

Recai Kutan, Türk siyasi hayatında önemli bir yer edinmiş ve birçok kişiye örnek olmuştur. Onun anısı, her zaman kalplerimizde yaşayacaktır.

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