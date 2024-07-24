Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye ve Orta Doğu ile İlgili Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia'ya verdiği mülakatta Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkileri ile Gazze'deki gelişmelere dair önemli ifadelere yer verdi.

Sınır Güvenliği ve Mülteciler

Bakan Fidan, "Türkiye olarak Suriye devletiyle atmamız gereken adımlar var. Sınır güvenliği ve terörle mücadele kritik önemde, mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri de önem taşıyor," dedi.

Gazze Meselesi ve Uluslararası Diplomasi

Fidan, Gazze'de yaşananların insanlığa karşı bir soykırım olduğunu ifade ederek, "Dünyaya çağrıda bulunarak ateşkes için çabalarımızı sürdürüyoruz. Hamas ile de temaslar devam ediyor," şeklinde konuştu.

İşgalin Sona Ermesi Gerekiyor

Bakan, "Filistin'in bağımsız bir devlet olması için işgalin sona ermesi gerekiyor," diyerek, uluslararası kamuoyunun durumu görmezden gelmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Suriye ile İlişkileri

Fidan, Suriye ile normalleşme adımlarının atılabileceğini belirterek, "Suriye ile diyalog başlatmaya ve sorunları çözmeye hazırız. Son yıllarda yaşanan çatışmaların sona erdiğini görmek önemli," ifadesini kullandı.

Bölgesel İşbirliği ve Güvenlik

Fidan, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve bölgenin güvenliğini sağlamak adına işbirliği yapmaya istekli olduğunu vurguladı.

Irak'ın Kalkınması Üzerine

Bakan, Türkiye'nin Irak'ın kalkınmasına yönelik projeleri desteklediğini ve bölgedeki güvenlik sorunlarının çözümü için işbirliği yapılması gerektiğini dile getirdi.

Arap Ülkeleri ile İlişkiler

Arap ülkeleriyle olan ilişkilerin mükemmel düzeye ulaştığını söyleyen Fidan, yeni bir diplomatik dönemin eşiğinde olunduğunun altını çizdi.

Fidan son olarak, Türkiye'nin dostlarının desteğinin önemine vurgu yaparak, Suriye ve bölgedeki barış için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.