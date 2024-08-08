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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomatik Temaslarda Bulundu

Bakan Hakan Fidan, Suriye muhalefet liderleriyle Ankara'da görüşerek siyasi çözümler üzerinde durdu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:56
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomatik Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da çeşitli diplomatik temaslar gerçekleştirdi. Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Fidan, Suriye'deki muhalefet temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüştüğü İsimler ve Temel Gündem Maddeleri

Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Bu toplantılarda, Suriye ihtilafına dair güncel gelişmeler üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin Destek Vurgusu

Toplantıların ana gündem maddelerinden biri, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 2254 sayılı karar çerçevesinde Suriye'de kalıcı bir siyasi çözüm sağlanması için sürdürülmesi gereken diyalog ve müzakere çabaları oldu. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu konuda sağlanacak anlamlı ve gerçekçi girişimlere her zaman destek vereceğini belirtti.

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