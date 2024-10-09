Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te Hırvat Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'da Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın güzel şehri Dubrovnikte, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Bakanlığın X sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, Grlic Radman ile bir araya geldiği ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Bu önemli toplantı, iki ülke arasındaki diplomatik bağların daha da kuvvetlenmesine katkıda bulunması bekleniyor.