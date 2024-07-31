Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Meselesini Canlı Yayında Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Önemli Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapacağı konuşma öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Filistin meselesinin mümkün olan en yüksek ağızdan bütün dünyaya, yüce meclisimizin çatısı altından ilan edilmesi önemli." dedi.

İsmail Heniyye ile Duygusal Bir Paylaşım

Fidan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında, "Filistin davası için çok önemli bir kardeşimizdi." diyerek Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi andı. Heniyye'nin ölüm haberini aldığında karışık duygular hissettiğini dile getiren Fidan, onun dostluğunun ve Filistin davasındaki yerinin önemini vurguladı.

Bölgedeki Gelişmeler ve Türkiye'nin Rolü

Fidan, Türkiye'nin Filistin meselesine dair daha önceki uyarılarını hatırlatarak, "Bunun çok ciddi bir sonuca yol açacağını biz baştan beri söylüyorduk." ifadesini kullandı. Ayrıca uluslararası sistemin, İsrail'e karşı etkili bir şey söylemekten aciz olduğunu belirtti.

Hamas ve Siyonizm Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Fidan, "Hamas'ın düşmanı siyonizmdir" diyerek, sorunun İsrail'in toprak talepleri olduğunu belirtti. Ayrıca, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasını eleştirerek, bu durumun halk üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Filistin'in Temsilinin Önemi

"TBMM'nin bu konudaki inisiyatifinin çok kıymetli olduğunu" vurgulayan Fidan, Abbas’ın konuşmasının sembolik önemine dikkat çekti. Ayrıca Abbas’ın Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını ifade etti.

Stratejik Bir Gelecek İçin Mücadele

Fidan, Türkiye'nin bölgedeki güç mücadelesine dair önemli noktalar paylaşmayı sürdürdü. "Bu ne ilk savaştır, ne son savaştır. Ama bir şey önemli. Biz her türlü mücadeleye hazır olacak bir kabiliyeti ve kapasiteyi geliştirmek zorundayız," dedi.