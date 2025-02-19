Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Şubat'ta Johannesburg'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Şubat tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenecek olan G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan, toplantının teması olan "Küresel Jeopolitik Durum" ile "2025'teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20'nin Muhasebesi" konulu oturumlarda hitap edecek.

Bakan Fidan, bu önemli oturumlarda Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi uluslararası ve bölgesel konularda Türkiye'nin tutumunu paylaşarak, G20 platformunun, uluslararası sistemin karşılaştığı zorluklar doğrultusunda ne kadar önemli olduğunu vurgulayacak.

Toplantı çerçevesinde MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da katılacak olan Fidan, burada da önemli mesajlar verecek.

Türkiye, son dönemde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları gibi siyasi meselelerin ele alındığı G20 platformunu, küresel ekonomik işbirliği için kritik bir alan olarak görmekte.

Türkiye, 2015 yılında yürüttüğü G20 Dönem Başkanlığı sırasında, küresel ekonominin siyasi meselelerden bağımsız ele alınamayacağına vurgu yaparak, gündeme birçok siyasi konuyu taşımıştı. 1 Aralık 2014'te üstlenilen dönem başkanlığı, 15-16 Kasım 2015'te Antalya'daki Liderler Zirvesi ile sona ermişti.

O dönemde, terörizmle mücadele ve mülteci krizi gibi önemli konular G20 gündemine alınarak, G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı onaylanmış ve G20 Liderleri ilk kez terörizmle mücadele konusunda ortak bir bildiri kabul etmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 Aralık 2024 itibarıyla G20 Dönem Başkanlığı görevi devralmış olup, dönem başkanlığının öncelikleri arasında afetlere karşı direncin artırılması, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma için kritik minerallerin kullanılması gibi maddeler yer almaktadır.

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