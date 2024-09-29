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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki Soykırımı ve Uluslararası İkiliği Değerlendirdi

Hakan Fidan, Gazze'deki soykırımı trajedi olarak nitelendirerek uluslararası sistemin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 00:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki Soykırımı ve Uluslararası İkiliği Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan: 'Gazze Meselesi Sadece Bir Başlangıç'

Hakan Fidan, Gazze'deki trajik olayların yanı sıra uluslararası sistemin etkisizliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir soykırım yaşanmaması için sistemik hataların düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası İkiliğin Farkında Olmak

Fidan, 'Gazze meselesi bir turnusol kağıdı görevi gördü' diyerek, uluslararası kurumların bazen etkisiz kaldığını, bu durumun başka soykırımlara zemin hazırlayabileceğine değindi. 'Bize düşen görev, bu hataları düzeltmek' şeklinde konuştu.

BM Genel Kurulu ve Türkiye'nin Yeri

Fidan, Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu sırasında Türk heyetinin katıldığı temasların oldukça verimli geçtiğini söyledi. Gazze ile ilgili yapılan tarihi hitapların uluslararası topluma etkisi hakkında ise şu ifadeleri kullandı: 'Cumhurbaşkanımızın Gazze konusundaki konuşması dünya gündemini etkileyen bir hitaptı.'

ABD ile İlişkiler

Fidan, Amerika'nın Suriye'deki terör unsurlarına sağladığı destekten de bahsederek, iki ülke arasında sağlık sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. ABD'nin mevcut siyaseti hakkında, 'Siyonizm'in ulusal politikalar üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

BRICS ve Gelecek Vizyonu

Fidan, BRICS ülkeleriyle ilgili potansiyeller üzerinden Türkiye'nin sürekli bir kimlik arayışında olmadığını ve uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Güçlü bir Türkiye'nin bölgedeki yapıcı rolünü ortaya koymaya devam edeceğini ifade etti.

Afrika Ülkelerine Destek

Etiyopya ve Somali ile olan ilişkiler üzerine konuşan Fidan, Türkiye’nin öncülüğünde uluslararası işbirlikleri sayesinde sorunların çözüleceğine inandığını belirtti. 'Biz Afrika'da yardım elini uzatmak zorundayız' diyerek Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırma hedefini yineledi.

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