Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne Katılıyor

Bugün ve yarın yapılacak olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılım göstermek üzere Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da temaslarına başlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Türk Ticaret Odası'nın açılışına katıldı. Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç'le de görüşen Bakan Fidan, zirve kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin bölgedeki işbirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.