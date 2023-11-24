Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Hibrit tehditlere karşı önlemler alıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ardından Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile büyük bir aşama kaydettiğini, Dışişleri Bakanlığı olarak bu çabalara güçlü bir şekilde katıldıklarını belirtti. Bakan Fidan, stratejik iletişimin önemine de değinerek, yapay zekanın hem fırsat hem de tehdit oluşturduğunu, uluslararası farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.

HİBRİT TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEMLER ALIYORUZ

Bakan Fidan, hibrit tehditlere karşı da önlemler aldıklarını, güvenlik konseptlerini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını, Dışişleri Bakanlığı olarak milli güvenliğin bir parçası olduklarını kaydetti. Bakan Fidan, terör gruplarının sosyal medyayı kullanarak finansman sağladıklarını, terörizmle mücadelede geçmişin yöntemlerinin yetersiz kaldığını, milli güvenliği tehdit eden her adıma karşı önlem alacaklarını vurguladı.





FETÖ'NÜN TERÖR AĞINA DARBE VURDUK

Bakan Fidan, FETÖ'nün dünya çapındaki terör ağına büyük darbe vurduklarını, terörizme karşı uluslararası iş birliği şartı olduğunu, müttefiklerden teröre karşı net duruş beklediklerini söyledi. Bakan Fidan, DEAŞ'la mücadele adı altında PKK'ya destek verilmesinin bir hata olduğunu, PKK'nın terör örgütü olarak tanınması gerektiğini belirtti

YOĞUN BİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ İÇİNDEYİZ

Bakan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği içinde olduklarını, Filistin'in yanında durmaktan asla geri durmayacaklarını, yeni yöntem ve söylemlerle kalıcı çözümü hayata geçirmek istediklerini ifade etti

• Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi nedir? Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, iletişim alanındaki güncel konuların tartışıldığı, yerli ve yabancı uzmanların katıldığı bir etkinliktir.

• Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2021 yılında göreve başlayan, daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yapan, 1968 doğumlu bir siyasetçi ve bürokrattır.

• Hibrit tehdit nedir? Hibrit tehdit, geleneksel olmayan yöntemlerle, askeri, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, siber, psikolojik, hukuki alanlarda, devlet veya devlet dışı aktörler tarafından, ulusal veya uluslararası güvenliği tehdit eden, çok boyutlu ve karmaşık bir saldırı şeklidir.