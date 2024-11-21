Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 2025 Bütçe Sunumu ve Şengen Vizesi Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de Bütçe Sunumunu Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılına ait bütçe sunumunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptı. Sunum sırasında Şengen vizesi konusuna da değinen Fidan, vize başvurularının %36 arttığını belirtirken, ret oranının sadece binde 4 oranında yükseldiğini açıkladı. Vize başvurusunda bulunan kişi sayısının 278 bin 476 olduğunu vurguladı.

Vize Ret Oranları ve Başvuru Verileri

Bakan Fidan, Türkiye'den yapılan vize başvurularının artışını ve bu süreçte yaşanan ret oranlarını detaylı bir şekilde aktardı. "Başvuru sayımız 278 bin 476 kişi, ret sayısı ise 48 bin 638 kişi arttı" ifadelerini kullandı. Önceki yıllara dair veriler de paylaşan Fidan, şu rakamları verdi:

2014'te Türkiye'den yapılan başvurularda ortalama ret oranı %4,4

2022'de Türkiye'ye yönelik ret oranı %15,7

2023'te başvurular 1 milyon 55 bin kişiye ulaştı

Fidan, ayrıca vize değerlendirme süresinin uzaması konusunun iki nedeni olduğunu belirterek, “personel yetersizliği” ve “Batı ülkelerindeki göçmen politikalarının etkisi” üzerinde durdu.

Gümrük Birliği ve Vize Serbestisi Müzakereleri

Dışişleri Bakanı, AB ile yürüttükleri iki önemli konunun vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olduğunu ifade etti. Hedeflerinin AB üyeliğine dair resmi politikanın devam ettirilmesi olduğunun altını çizen Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarını hatırlattı.

Bakan Fidan, AB ile yürütülen müzakerelerde başmüzakereci rolünü üstlendiğini belirtti. Siyasi duruşun değişmediğini vurgulayan Fidan, Avrupa'nın siyasi travmalarının ve iç yüzlerinin bu süreçteki etkilerine de dikkat çekti.

Son olarak, kurumsallaşma konusuna değinen Fidan, Dışişleri Bakanlığındaki 39 genel müdürlükten 6’sının MİT’ten geldiğini söyledi. Eğitimli ve uzman personelle çalışarak kurumsal verimlilik hedeflediğini ifade etti.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.