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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Afrika Birliği Komisyonu Başkanıyla Görüşmesi

Bakan Fidan, Cibuti'de Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:03
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Afrika Birliği Komisyonu Başkanıyla Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de Görüşmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın bu kritik görüşme ile ilgili detaylara yer verildi. Görüşmenin, Türkiye'nin Afrikalı ülkelerle olan ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

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