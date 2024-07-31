Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gündem Değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Canlı Yayında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon programına katılarak gündemi değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Durumu

Bakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasını ve burada aldığı desteğin kendisini nasıl etkilediğini yorumladı. Fidan, "Netanyahu bu durumun onu her zaman cesaretlendireceği konusunda çok iyi bir bilince sahip" dedi.

Amerika'nın Rolü

Fidan, İsrail'in Lübnan'da savaşa girmesi durumunda ABD'nin değişen pozisyonunu değerlendirerek, "Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan’da savaşa girerse, ABD’nin başka bir seçeneği yok" ifadelerini kullandı.

İsmail Heniyye'nin Suikastı Üzerine Başsağlığı Mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikastla ilgili olarak Fidan, "Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve Filistin ulusuna başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle birlikte barışı da katlettiklerini unutmasınlar" şeklinde konuştu. Bu önemli mesajı özellikle vurguladı.

Gelişmelerle ilgili değerlendirmelerin devam edeceği bildirildi.