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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ile Ortak Güvenlik Vurgusu

Bakan Fidan, PKK'ya yönelik Irak'ın aldığı kapatma kararını memnuniyetle karşıladı. Güvenlik işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:58
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ile Ortak Güvenlik Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Irak ile Güvenlik İşbirliği Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve terörle mücadele konularına odaklandıklarını belirtti.

PKK'ya Yönelik Kapatma Kararı

Bakan Fidan, Irak'ın yasaklı örgütler listesine PKK ile iltisaklı üç siyasi partiyi dahil etme kararını duyurmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Irak tarafının bu adımı, terörle mücadelede önemli bir aşamadır," ifadelerini kullandı.

Tarihi İlişkilerin Güçlendirilmesi

İki ülke arasındaki tarihi ilişkileri güçlendirmek için gerekli stratejik hamleleri yaptıklarını vurgulayan Fidan, Türkiye ile Irak’ın arasındaki temasların yoğunlaştığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği "tarihi” ziyaretin bu sürece önemli katkı sağladığını belirtti.

Ortak Planlama ve Gelecek Adımlar

Bakan Fidan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması çerçevesinde yapılan toplantılarda güvenlik, askeri ve istihbarat işbirliklerini masaya yatırdıklarını ifade etti. "Gelecek aylarda benzer toplantılar yapmayı planlıyoruz," şeklinde ekledi.

Filistin Meselesine Vurgu

Fidan, bölgedeki gelişmelere de değinerek, "İsrail'in Gazze'deki sivil hedeflerine yönelik tutumunu kınayarak, Irak ile Filistin konusunda ortak bir tavır sergilediğimizi belirtmek isterim," dedi.

Sonuç ve Yeni Anlaşmalar

Son olarak, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşları için vize serbestisi uygulamasının hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Fidan, bu adımların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş başkanlığında yapılan Türkiye-Irak yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısı sonunda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi arasında mutabakat metni imza töreni düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş başkanlığında yapılan Türkiye-Irak yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısı sonunda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi arasında mutabakat metni imza töreni düzenlendi.

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