Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan İlişkileri Üzerine Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Yunanistan İlişkilerine Dair İyimser Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde iyimserliğe yönelik birçok sebep bulunduğunu ifade etti. Fidan, gelecekteki nesillerin güvenliği ve refahı için diyalog ve işbirliğinin tek yol olduğunu vurguladı.

Diyalog ve İşbirliğinin Önemi

Fidan, "Gelecek nesillerimizin güvenlik ve refahı için diyalog ve işbirliğinden başka bir yol göremiyorum. Sorunlara çözüm yöntemleri için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nı takip etmek yeterlidir." şeklinde konuştu.

Olumlu İlerlemeler

Fidan, iki yıl boyunca Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde olumlu bir ivmenin yakalandığını belirterek, bunun önemli sebepleri arasında iki ülke liderlerinin kararlılığını ve seçmenden aldıkları gücü gösterdi. "Malum, Türkiye ve Yunanistan’daki iktidar partileri önemli bir destek aldı. Bu güçle birlikte ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılıkları artmıştır," dedi.

Karşılıklı Güven Üzerine İnşa

Fidan, Türkiye ve Yunanistan’ın birçok alanda işbirliğini artırdığını ve halklar arasındaki dostluğu pekiştirdiğini belirtti; "Amacımız, paylaştığımız coğrafyanın geleceğini ortak bir vizyonla şekillendirmektir."

Diyalog Kanallarının Açık Tutulması

İki ülke arasındaki iletişim kanallarının önemine değinen Fidan, "Dostum Yorgos ile diyaloğumuz tüm bu süreçte bizim için çok faydalı. Sorunlarımızı açık bir şekilde ele alıyoruz," dedi.

Deniz Parkları ve Çevre İşbirliği

Fidan, Ege Denizi'nde deniz parkları konusunun işbirliğine açık olduklarını belirtirken, çevre koruma konularının da uluslararası deniz hukuku çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Düzensiz Göç ve Kıbrıs Sorunu

Fidan, düzensiz göçle mücadelede iki ülkenin işbirliğinin önemini vurguladı ve Kıbrıs meselesi hakkında, mevcut müzakere süreçlerinin eksikliğini, taraflar arasında ortak zemin olmaması nedeniyle kaydetti.

Fidan, "Kıbrıs Adası'nın yeniden birleşmesi sayfasının kapandığını kabul etmeliyiz; ancak çözüm yönünde ilerlenebilir," dedi. Çözüm yollarının çeşitliliği ve adadaki iki ayrı halkın işbirliği yaparak yan yana yaşayabileceği konusunda bir vurgu yaptı.