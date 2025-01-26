Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'ta Önemli Bir Görüşme Yürüttü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından Bağdat'ta kabul edildi. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Reşid ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına yer verildi. İki liderin, bölgesel işbirliği ve güvenlik konuları üzerinde durduğu ifade edildi.