Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Ankara'da bir araya geldi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Meşhedani ile gerçekleştirdiği buluşmanın detaylarıyla ilgili bilgilere yer verildi. Görüşmenin kapsamı ve içeriği hakkında daha fazla bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Bu önemli görüşme, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin artırılması ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

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