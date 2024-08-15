Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı Yetkiliyle Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak ile Güvenlik Üzerine Görüşme Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara'da bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından duyuruldu.

Görüşmenin Detayları

Yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi. Bu görüşme, iki ülke arasında güvenlik iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı da bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti kapsamında, Ortak Planlama Grubunun ilk toplantısı da Hakan Fidan ve Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin (solda) ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin (solda) ile Ankara'da bir araya geldi.