Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da Yemin Törenine Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gidiyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da Yemin Törenine Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Tahran Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin kazananı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak amacıyla yarın Tahran'a hareket edecek.

Seçim Sonrası Gelişmeler

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'a ziyaret gerçekleştirecek. 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda, reformist milletvekili ve eski sağlık bakanı Pezeşkiyan, oyların %53,7'sini alarak İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı unvanını elde etti.

Yemin Töreni ve Kabine Güvenoyu

Yarın düzenlenecek yemin törenine birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da katılması bekleniyor. Törenin ardından Pezeşkiyan, oluşturduğu kabinesini güvenoyu almak üzere Parlamento'ya sunacak.

İLGİLİ HABERLER

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!