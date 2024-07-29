Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da Yemin Törenine Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Tahran Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin kazananı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak amacıyla yarın Tahran'a hareket edecek.

Seçim Sonrası Gelişmeler

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'a ziyaret gerçekleştirecek. 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda, reformist milletvekili ve eski sağlık bakanı Pezeşkiyan, oyların %53,7'sini alarak İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı unvanını elde etti.

Yemin Töreni ve Kabine Güvenoyu

Yarın düzenlenecek yemin törenine birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da katılması bekleniyor. Törenin ardından Pezeşkiyan, oluşturduğu kabinesini güvenoyu almak üzere Parlamento'ya sunacak.