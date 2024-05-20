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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın yaşadığı acıya derin üzüntüsünü ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 23:22
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Keni ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da yaşanan helikopter kazası ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini iletti. 

Görüşmede ayrıca, helikopter kazasının ardından ortaya çıkan gelişmeler ve İran'ın yeni durumu ele alındı. İranlı yetkililer, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledikten sonra, geçici cumhurbaşkanlığı görevi için Birinci Yardımcı Muhammed Muhbir'in atandığını açıklamıştı. 

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