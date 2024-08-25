Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı Meslektaşı Erakçi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İran’a Önemli İletişim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan, Erakçi'ye yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Gazze'deki mevcut durum ve bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu görüşme, Hakan Fidan'ın uluslararası diplomasiye olan katkısının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Erakçi'nin Yeni Görevine Başlaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kabinesi, 21 Ağustos'ta İran Meclisinde güvenoyu almıştı. Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Abbas Erakçi, nükleer müzakerelerde de önemli roller üstlenmişti. Yeni göreviyle birlikte, İran'ın Dışişleri Bakanı olarak sorumluluklarını devralmış oldu.