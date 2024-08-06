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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da Görüştü

Bakan Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın KKTC Başbakanı ile Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu buluşmanın detayları ve amacıyla ilgili bilgi verildi. İki liderin görüşmesi, iki ülke arasında işbirliğini arttırma yönündeki adımların atılması açısından büyük önem taşıyor.

Toplantının tam tarihi ve içeriğiyle ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde açıklanabilir.

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