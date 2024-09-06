Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ve Başbakan Kurti Buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Başbakanı Albin Kurti ile Priştine'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Resmi Açıklamalar ve Paylaşımlar
Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Hakan Fidan'ın, Albin Kurti ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarına yer verildi.
Görüşmenin Önemi
Bu buluşma, Türkiye-Kosova ilişkilerini güçlendirme ve iki ülke arasındaki işbirliğini artırma yönündeki çabaların bir parçası olarak değerlendirilmektedir.