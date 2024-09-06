Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Priştine kentinde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi. Bu önemli kabul, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Kabule Dair Detaylar

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, Fidan ve Osmani arasındaki buluşma sırasında iki tarafın da iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Sosyal medya paylaşımında, Kabul’e ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Bu görüşmenin, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik katkılar sağlaması hedefleniyor.