Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova'da Türk Temsil Heyeti ve KDTP'yi Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova ziyaretinde Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP)'ni ziyaret etti. Bu görüşmelerin amacı, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkileri güçlendirmek.

Türk Temsil Heyeti Ziyareti

Bakan Fidan, Kosova'nın Prizren kentinde yer alan Sultan Murad Kışlası'ndaki Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret ederek, Türk diasporasının ihtiyaçlarına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

KDTP ile İşbirliği Konuları

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya gelen Fidan, Türk toplumunun kalkınması ve siyasi temsilinin güçlendirilmesi üzerine önemli müzakerelerde bulundu.

Bu ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin pekiştirilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.