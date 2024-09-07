Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Güvenliği İçin Destek Vurgusu Yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan Kosova'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın birliğine ve güvenliğine verdikleri önemi vurgulayarak, "Türkiye olarak Kosova'nın huzuruna ve refahına gerçekten büyük önem veriyoruz," dedi.

Mamuşa'da Girişimcilere Selamlar

Bakan Fidan, Mamuşa Belediyesi bahçesinde Mamuşalı Türkler ile bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Erdoğan'ın 2010 yılında Mamuşa'yı ziyaretinde verdiği nasihatleri oldukça dikkate aldıklarını belirten Fidan, Mamuşa'nın gelişimini gözlemlemenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Türkiye'nin Destekleri ve İşbirliği Vurgusu

TİKA döneminde yaptıkları çalışmaların altını çizen Fidan, Mamuşa'nın zaman içinde Kosova'nın diğer bölgelerine örnek teşkil ettiğini aktardı. Mamuşa halkının çalışkanlığı ve dürüstlüğü tüm kesimlerce takdir ediliyor.

Balkanlar'daki Türk Varlığına Dikkat Çekti

Bakan Fidan, Balkanlar'daki Türk varlığının 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. "Dilinize, kimliğinize, dininize ve birliğinize sahip çıkarak, her zorluğa karşı dimdik ayaktasınız. Sağ olun," dedi.

Barış ve Huzur İçin Ortak Çaba

Fidan, bölgedeki huzurun devam etmesinin tüm halkların yararına olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, Kosova'nın uluslararası alanda tanınmasında ve modern bir devlet olarak gelişmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi. Bakan, "Uluslararası toplum ve bölgesel organizasyonların barış çabalarını destekliyoruz," şeklinde konuştu.

Yatırım ve Eğitim Üzerine Öneriler

Fidan, Kosova’daki Türk varlığının önemine değinerek, halkın daha fazla yatırım yapması, iş dünyasına atılması ve eğitim almasının kritik bir gereklilik olduğunu vurguladı. Dayanışma içerisinde daha güçlü olunacağına inandığını belirtti.