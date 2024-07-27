Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakanı'nı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Laos Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un Başbakanı Sonexay Siphandone'yi nezaket ziyaretiyle onurlandırdı. Bu ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliklerinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı

Bakan Fidan, Laos'ta düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak amacıyla başkent Viyentiyan'da bulunuyor. Bu çerçevede, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na da katılım sağladı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan’ın ziyareti önemli bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.