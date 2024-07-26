Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta İkili Temaslar Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Laos Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Viyentiyan'da pek çok ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bu toplantılarda, Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla stratejik konular ele alındı.