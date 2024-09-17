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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

Fidan, Lübnan'da yaşanan saldırılar hakkında Mikati'den bilgi aldı ve taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkede yaşanan gelişmeleri ele aldı. Görüşme, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılar üzerine yoğunlaştı.

Çağrı Cihazları ile Gerçekleşen Saldırılar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan, patlamalarda yaşanan can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi. Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında gerçekleşen bu eş zamanlı patlamaların ardından, Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ile Lübnan Arasındaki Gerginlik

Ayrıca, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen çatışmaların ardından, İsrail-Lübnan sınırında gerilimin artmakta olduğu gözlemleniyor. Ancak, İsrail'den konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

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