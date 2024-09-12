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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Madrid'deki İİT-Arap Ligi Toplantısında Önemli Konuları Görüşecek

Bakan Fidan, Madrid'de İİT ve Arap Ligi Temas Grubu toplantısına katılarak Gazze ve Filistin konularını ele alacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:33
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Madrid'deki İİT-Arap Ligi Toplantısında Önemli Konuları Görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Madrid'de Toplantıya Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu'nun toplantısına katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

Toplantının Katılımcıları

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu toplantı, daha geniş bir katılımla gerçekleştirilecek. Bakan Fidan'ın yanı sıra Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijerya ve İrlanda'dan temsilciler de toplantıya katılacak.

Gündemdeki Konular

Toplantıda, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarının sona erdirilmesi, Filistin'in devlet olarak tanınması çabalarının desteklenmesi ve iki devletli çözüm sürecinin canlandırılması konuları ele alınacak. Bakan Fidan, bu konularda uluslararası toplumun daha aktif bir rol oynamasını sağlamaya çalışacak.

Bakan Fidan'ın Hedefleri

Türkiye'nin temel hedefleri arasında Gazze'de acil ateşkes sağlanması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devletli çözüm yolunda adımların atılması bulunuyor. Bakan Fidan’ın, mevkidaşlarıyla bu hedeflere ulaşmak için atılabilecek adımları tartışması bekleniyor.

İİT-Arap Ligi Temas Grubu Hakkında

Temas Grubu, 11 Kasım 2023'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen olağanüstü zirve sonucunda oluşturulmuştu. Bu grup, özellikle Gazze'deki savaşı durdurmak ve kalıcı barış için uluslararası girişimlerde bulunmak adına aktif bir rol üstlenmektedir.

Temas Grubu, aynı zamanda bölgesel işbirliği anlayışı çerçevesinde, Gazze'deki son gelişmelere karşı duruş sergileyerek iki devletli çözümün hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Filistin'in tanınması yönünde artan destekle birlikte, bu toplantının uluslararası diplomasi açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

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