Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ile İlişkileri Güçlendiriyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Bu önemli toplantı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Görüşmenin Detayları
Bakanlığın resmi X hesabında yapılan duyuruda, "Bakanımız Hakan Fidan, Alemeyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi" şeklinde ifade edildi.
Görüşmenin içeriği hakkında detay verilmezken, iki ülke arasındaki işbirliği konularının ele alındığı düşünülmektedir.