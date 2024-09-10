Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Ürdünlü Meslektaşı ile Görüştü

Hakan Fidan, Kahire'de Ürdün Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi ve önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:18
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Ürdünlü Meslektaşı ile Görüştü

Kahire'de Tarihi Buluşma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi

Görüşme, Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, bu buluşmanın detayları paylaşıldı.

Diğer Görüşmeler

Fidan, toplantı kapsamında Suudi Arabistan ve Tunus Dışişleri Bakanları ile de ayrı görüşmeler yaptı. Bunun yanı sıra, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de bir araya geldi.

Arap Birliği'ne Katılım

Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği'nin 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgedeki rolü hakkında önemli mesajlar verdi.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!