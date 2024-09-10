Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Ürdünlü Meslektaşı ile Görüştü

Kahire'de Tarihi Buluşma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi

Görüşme, Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, bu buluşmanın detayları paylaşıldı.

Diğer Görüşmeler

Fidan, toplantı kapsamında Suudi Arabistan ve Tunus Dışişleri Bakanları ile de ayrı görüşmeler yaptı. Bunun yanı sıra, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de bir araya geldi.

Arap Birliği'ne Katılım

Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği'nin 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgedeki rolü hakkında önemli mesajlar verdi.