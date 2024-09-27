Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Etiyopya ve Somali İle Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Önemli Görüşmelere İmza Attı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkevi'nde Yapılan Toplantılar

Bakan Fidan’ın, görüşmelerini Türkevi'nde gerçekleştirdiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi X hesabından yapılan duyuruda, iki ülke arasındaki gerginliğin çözümü için sürdürülen Ankara Süreci çerçevesinde dengeli ve karşılıklı fayda sağlayacak çözümler arayışında olunduğu ifade edildi.

Etiyopya-Somali Gerilimi ve Anlaşmazlıklar

Etiyopya, dünya üzerindeki denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke konumundadır. Eritre'nin 1991’de Etiyopya’dan ayrılmasıyla deniz kıyısını kaybeden Etiyopya, Kızıldeniz’e erişim amacıyla Somaliland ile bir mutabakat muhtırası imzalamıştır.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, bu anlaşmanın Etiyopya tarafından kendilerinin "bağımsız" olarak tanınmasına yol açacağını belirtirken, Somali hükümeti ise bu gelişme sonrasında Etiyopya’dan büyükelçisini geri çekmiştir.

Uluslararası Tepkiler ve Çözüm Arayışları

Ayrıca, Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında yapılan deniz erişim işbirliğini kınamış ve bu tarz anlaşmaları reddettiklerini duyurmuştur. Ülkeler arasındaki krizi çözmek amacıyla Nairobi'de 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen müzakerelerden de sonuç alınamamıştır.

Taraflar, Türkiye’nin ara buluculuğunda gerçekleşen "Ankara Süreci" adı altında iki kez Ankara’da bir araya gelmiştir.