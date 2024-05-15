Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı! Bakan Fidan yapay zekaya vurgu yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında Seda Öğretir ve Ahmed Arpat’ın sorularını yanıtladı. Fidan, Türkiye’nin son derece büyük bir gündeme sahip olduğunu ve hedeflerinin bölgemizde barışın ve güvenliğin sağlanması olduğunu belirtti.



Gazze meselesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fidan, ABD’nin kayıtsız şartsız İsrail’i desteklediğini, Türkiye’nin ise Filistin’i desteklediğini belirtti. Bu durumun iki ülke arasında bir ayrım noktası olduğunu ifade etti.

Fidan, Türkiye’nin bölgesinde ekonomik ve siyasi olarak dev bir ülke olduğunu ve barışı güvenliğin en önemli aşaması olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin dış politika hedeflerini hem yöntem olarak, hem de hedef olarak bir tasvipe tabi tuttuğunu ifade etti.

Bakan Fidan, Türkiye’nin yeni yapılandırmasında belli coğrafyaları mikroya aldığını ve Latin Amerika’yı ayrı bir genel müdürlük yaptığını belirtti. Ayrıca, Afrika’daki genel müdürlük sayısını 3’e çıkardıklarını ve Türk devletleri ile ilgili genel müdürlük kurduklarını ifade etti.

Fidan, Türkiye ve ABD’nin Gazze konusunda nerede uzlaştığını ve nerede ayrıştığını da değerlendirdi. ABD’nin kayıtsız şartsız İsrail’i desteklediğini, Türkiye’nin ise Filistin’i desteklediğini belirtti. Bu durumun iki ülke arasında bir ayrım noktası olduğunu ifade etti.

Fidan, yapay zekanın istihbaratta oyun değiştirici olacağını belirtti. Yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi olduğunu ve istihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacağını ifade etti. Türkiye’nin yapay zeka konusunda çalışma içinde olması gerektiğini belirtti.