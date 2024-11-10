Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da Mısırlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Önemli Görüşmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Bu görüşme, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından düzenlenen Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleşti.

Önemli Toplantılar

Bakan Fidan, toplantı kapsamında ayrıca Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki aktif rolünü bir kez daha ortaya koydu.

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