Bist 100
10.025,83 1%
DOLAR
32,41 0,33%
EURO
34,87 0%
ALTIN
2.388,04 0,74%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’da önemli görüşmelerde bulundu

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya gelerek bölgesel konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 17:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’da önemli görüşmelerde bulundu

Fidan ve Şoygu Moskova’da Buluştu

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova’da bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Bakanlığın X sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bölgesel Konular Masada

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, görüşmede bir dizi önemli konu ele alındı. Suriye ve Gazze’deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna’daki gelişmeler, görüşmenin gündem maddeleri arasındaydı.

Bu görüşme, Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması açısından büyük önem taşıyor. İki ülke arasındaki işbirliği ve diyalogun devamı, bölgesel barış ve istikrar için kritik öneme sahip.

İLGİLİ HABERLER

Kabızlığı tarihe gömen karışım! Türk kahvesine bir kaşık eklemek yeterli

Keyfinden taviz vermeyen burçlar açıklandı! 4 burç keyfinden başka bir şey düşünmüyor

Dolar kuru uçup kaçamayacak! 38 TL için o net tarih de verildi

Sertifikası olanlar yaşadı! Üniversiteye ilkokul-lisans mezunu personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Böbreğini seven bundan uzak dursun! İçmenin sonu diyalizde bitiyor

Dolar kuru uçup kaçamayacak! 38 TL için o net tarih de verildi

Keyfinden taviz vermeyen burçlar açıklandı! 4 burç keyfinden başka bir şey düşünmüyor

1 Temmuz’dan önce aracını bunu yapmayan yandı! Yüzdelik o artışlar hızlanıyor

Emekli kök maaşı 8 bin TL altı olanlar eyvah! SGK uzmanı kara haberi verdi

Kahvede 40 yıl hatır bırakmayacak zam! Yüzde 50 artış tiryakileri kahredecek

Sertifikası olanlar yaşadı! Üniversiteye ilkokul-lisans mezunu personel alımı yapılacak

Emeklinin Temmuz zammı bankaların gündeminde! Promosyonlara kallavi artış geliyor

Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve o illere kara haber! Tüm planlar iptal olacak

Kabızlığı tarihe gömen karışım! Türk kahvesine bir kaşık eklemek yeterli

SYDV temizlik personeli alımı yapacak! 21-49 yaş arası kadınlara iş imkanı

Herkesin evinde mutlaka var! Yediğiniz an organlarınızı çürütüyor