Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’da önemli görüşmelerde bulundu

Fidan ve Şoygu Moskova’da Buluştu



Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova’da bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Bakanlığın X sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bölgesel Konular Masada

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, görüşmede bir dizi önemli konu ele alındı. Suriye ve Gazze’deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna’daki gelişmeler, görüşmenin gündem maddeleri arasındaydı.

Bu görüşme, Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması açısından büyük önem taşıyor. İki ülke arasındaki işbirliği ve diyalogun devamı, bölgesel barış ve istikrar için kritik öneme sahip.