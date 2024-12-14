Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de Yeni Dönem ve Uluslararası Destek Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Canlı Yayında Gündemi Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni dönemdeki hedefimiz, uluslararası toplumu ve bölgesel aktörleri, Suriye halkına, Şam'da yeni kurulan yönetime destek vermeye, sahip çıkmaya ikna edip, onlarla beraber Suriye'de istikrarı tekrar getirmek." dedi.

İç savaşın Başlangıcı ve Türkiye'nin Stratejisi

Fidan, Suriye'deki iç savaşın 2011'de başladığını hatırlatarak, Suriye halkının yanlış yönetim sonucu yaşadığı baskıları protesto ettiğini ve bunun ardından iç savaşın patlak verdiğini ifade etti. "Devletimiz krizin başından beri bütün organlarıyla bu krizi çok yakından takip etti." diyen Fidan, konunun her zaman Türkiye'nin gündeminde olduğunu vurguladı.

Terörle Mücadele ve Suriye Milli Ordusu

Fidan, Suriye Milli Ordusu'nun kurulması sürecine de değinerek, "Suriye halkı, krizin ilk başladığı andan itibaren kendini örgütlemeye başladı." Bununla birlikte, "Bölgedeki aktörler, muhalefeti desteklemekten DEAŞ'la mücadeleye kaydırdılar." ifadesinde bulundu. Bu durumun jeo-stratejik sorunlar doğurduğunu belirtti.

Türkiye'nin Suriye'deki Rolü ve Sorunlar

Türkiye'nin Suriye'deki savaştan ötürü milyonlarca insana ev sahipliği yaptığını ve "Suriye Milli Ordusu'nun dost unsurlarının hakimiyeti altında kalan bölgelerde 5 milyon Suriyeli kardeşimiz yaşıyor." dedi. Fidan, "Suriye meselesi sadece Suriye sahasında değil, Türkiye'nin içinde de fiili ve siyasi mücadelesinin verildiği bir konu." diye ekledi.

Esed Rejiminin Durumu ve Türkiye'nin Alternatifleri

Fidan, Esed rejiminin zayıf durumu hakkında "Savaşın olduğu bir dönemde rejim, iç savaş dönemindeki o adrenalin olmayınca kendi eksikliklerini gördü." açıklamasını yaptı. Ayrıca, Esed rejiminin, Türkiye ile diyaloğa girmediğinin altını çizdi.

Bölge Ülkelerine Çağrı

Bölge ülkelerine Suriye meselesini sahiplenme çağrısı yapan Fidan, "Geliniz, Suriye meselesini diğer konulardan farklı olarak beraber sahiplenelim ve yapıcı bir şekilde çözüm üretelim." dedi. Bu kapsamda, terörizmin olmadığı, azınlıkların kötü muamele görmediği, birlik ve bütünlüğü sağlamak için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Fidan'ın açıklamaları, Suriye'nin geleceği ve bölgedeki istikrar için kritik öneme sahip.