DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.413.853,04 0,38%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Yeni Yönetimin Lideri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şera ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Yeni Yönetimin Lideri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüştü. Bu önemli diplomatik zirve, Suriye'nin geleceği açısından kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Şam'a yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmeye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeyban da katıldı.

Şam'daki bu önemli buluşmanın, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonda 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
2
Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Antalya'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Protesto Gösterisi
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'CHP'nin Başarıları Üzerine Bir Şey İnşa Etmediğini Görüyoruz'
5
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Seçim Açıklaması: Yenileme Yok!
6
Çin, ABD'nin Tayvan'a 886 Milyon Dolarlık Silah Satışına Sert Tepki Gösterdi
7
Samsun'da Öldürülen Arzu Açıkgöz'ün Cenazesi Ordu'da Defnedildi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı