Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Yeni Yönetimin Lideri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüştü. Bu önemli diplomatik zirve, Suriye'nin geleceği açısından kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Şam'a yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmeye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeyban da katıldı.

Şam'daki bu önemli buluşmanın, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.