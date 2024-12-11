Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de 2025 Bütçesini Anlattı: Savaş ve Dış Politika Vurgusu

TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın Açıklamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bütçenin sunumunu yaparak önemli konulara değindi. Fidan, Russian-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına dair endişelerini, "Savaşın hem coğrafi olarak genişlemesi hem de nükleer silah kullanımı gibi çok daha tehlikeli bir boyuta evrilmesi ihtimalini yadsımıyoruz" sözleriyle ifade etti.

Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu

Bakan Fidan, Türkiye’nin 261 dış temsilciliği ile en geniş diplomatik ağa sahip 3'üncü ülke olduğunu belirtti. Bu geniş diplomatik ağın, Türkiye'ye ön alıcı politikalar izleme ve muhatapları nezdinde güçlü girişimler yapma konusunda avantaj sağladığını vurguladı. "Türkiye, müreffeh bir geleceğe sahip olmasının yalnızca bu risklerin önceden doğru bir şekilde tahlil edilmesi ve etkin bir mücadele ile mümkün olacağını" ifade etti.

Suriye ve Gazze Üzerine Açıklamalar

Dışişleri Bakanı, Suriye rejiminin tarihe karıştığını ve halktan yükselen memnuniyetsizlik dalgası ile birlikte, rejimin devam edemeyeceğini dile getirdi. Fidan, Gazze’ye 88 bin ton yardım gönderildiğini ve Türkiye'nin, İsrail'in tırmanan saldırıları karşısında proaktif bir tutum aldığını bildirdi. "Türkiye, Gazze'deki insani yardımın en fazla gönderildiği ülke konumundadır," dedi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirlikleri

Bakan Fidan, 2025'te PKK terör örgütü ile mücadeleye yönelik Irak ile işbirliklerinin artacağına değinirken, NATO ile olan ilişkilerin de güçlendirileceğini ifade etti. "2025 NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı Türkiye’de düzenlenecek," bilgisini vererek, ülkelerle olan etkileşim ve işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

2025 Vizyonu: Yenilikçi Adımlar

Fidan, 2025 yılı itibarıyla uluslararası ilişkilerde kazanımlara odaklanmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile bölgedeki istikrar için önemli bir rol oynayacağını belirtti. Kendisinin, Türkiye'nin çevre koruma, iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarına ve enerji güvenliğine dair atılan adımlara dikkat çekerek, Yeşil Dönüşüm hedefleri doğrultusunda etkin olunacağını ifade etti.

Sonuç

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM'deki konuşması, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde üstlendiği rolü ve geleceğe yönelik vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Fidan'ın verimli ve stratejik dış politika hamleleri ile Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırma hedefi devam ediyor.