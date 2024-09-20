Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Dış Politikasının Vizyonunu Paylaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) ev sahipliğinde düzenlenen bir oturumda Türkiye'nin dış politikası ve geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Mevcut uluslararası sistem insanlığın ihtiyaçlarına cevap vermiyor ve iflas etmiş durumda." diyerek Türkiye'nin küresel düzeydeki rolüne dikkat çekti.

Yeni Bir Dönüm Noktası: Vizyon ve Reformlar

"Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası: Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" başlıklı oturumda katılımcılara hitap eden Fidan, ülkenin son 22 yılda teknoloji, ekonomi ve savunma alanlarında büyük başarılar elde ettiğini ifade etti.

Teorinin ve Pratiğin Entegrasyonu

Fidan, düşünce kuruluşlarının dış politika üzerindeki etkisinin önemini vurgularken, bu kurumlar ile kamu kurumları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. "Teori ve pratiğin sürekli iç içe olması önemlidir," diyen Fidan, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde özgün bir model yaratma zorunluluğunu vurguladı.

Uluslararası Sisteme Dair Eleştiriler

Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan olaylara da değinerek, "İsrail'in başlattığı askeri harekat, uluslararası topluluk tarafından bir soykırım olarak tanınma noktasına gelmiştir" dedi. Fidan, Batı'nın sessizliğini eleştirerek, mevcut sistemin reform ihtiyacına dikkat çekti.

Türkiye'nin Dış Politika Stratejileri

Fidan, Türkiye'nin coğrafyalarındaki varlığını genişletmek üzere yeni birimler kurulduğunu belirtti. Özellikle Güney Amerika ve Afrika için yeni genel müdürlüklerin kurulduğunu ekledi. Ayrıca, teknolojinin diplomasideki yeri hakkında "Teknolojinin çarpan etkisini kullanmamız gerekiyor," şeklinde konuştu.

Gençlere Çağrı

Fidan, konuşmasının sonunda gençleri Dışişleri Bakanlığına katılmaya teşvik etti. "Dışişlerine ilgi duymanız çok güzel. Duymuyorsanız ilgi duymalısınız. Fiziksel olarak bağlanmak, Hariciyeye katılmak önemlidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen ve moderatörlüğünü SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş'in (sağda) yaptığı "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası: Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" başlıklı özel oturumda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen ve moderatörlüğünü SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş'in (sağda) yaptığı "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası: Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" başlıklı özel oturumda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen ve moderatörlüğünü SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş'in (sağda) yaptığı "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası: Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" başlıklı özel oturumda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen ve moderatörlüğünü SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş'in (sağda) yaptığı "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası: Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" başlıklı özel oturumda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen ve moderatörlüğünü SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş'in (sağda) yaptığı "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası: Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" başlıklı özel oturumda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen ve moderatörlüğünü SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş'in (sağda) yaptığı "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası: Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" başlıklı özel oturumda katılımcılara hitap etti.