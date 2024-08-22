Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistanlı Mevkidaşı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu görüşme sırasında iki ülke arasındaki işbirliği konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, ikili işbirliğini artırma hedefi ve gelecekte yapılacak işbirlikleri üzerine değerlendirilen diğer konular arasında yer aldı.