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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistanlı Mevkidaşı ile Ekonomi İşbirliğini Görüştü

Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da ekonomik işbirliğini derinleştirmek üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistanlı Mevkidaşı ile Ekonomi İşbirliğini Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Türkmenistan ile Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Önemli Anlaşmalar ve Hedefler

Bakanlığın sosyal medya platformunda yapılan duyuruda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi" ifadeleri yer aldı.

Ticaret ve Taşımacılık Üzerine Görüşmeler

Diplomatik kaynaklarda, Fidan ve Meredov'un ikili ilişkileri güçlendirmek için imzalanması planlanan yeni anlaşmalar üzerinde durdukları bildirildi. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefi ele alındı.

Doğal Gaz ve Jeopolitik Konular

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, taşımacılık süreçlerinin kolaylaştırılması için gerekli adımlar üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca, Türkmenistan'ın doğal gazının Türkiye ve Avrupa pazarlarına ulaştırılması konusundaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Görüşme sırasında, Gazze'deki mevcut durum ve Ukrayna'daki gelişmeler de masaya yatırıldı.

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