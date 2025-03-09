Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Heyeti Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Görüştü

Hakan Fidan ve heyeti, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi; Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katıldılar.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Heyeti Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleşen önemli bir buluşmada, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre, Kral Abdullah, Fidan ve heyetini, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnanlı mevkidaşları ile birlikte kabul etti.

Fidan, Güler ve Kalın, bu görüşmenin yanı sıra, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Beşli Güvenlik Zirvesi'ne de katılarak bölgesel güvenlik konularını ele aldılar.

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