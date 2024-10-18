Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İstanbul'da Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya ile İşbirliğini Güçlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sergey Lavrov ile İstanbul’da bir araya geldi. 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı çerçevesinde gerçekleşen bu toplantıda, iki ülkenin ilişkileri ve bölgesel işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Toplantıda Kimler Yer Aldı?

İstanbul'da gerçekleşen toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı. Toplantıya ilişkin paylaşımlarda detaylara yer verilmezken, Bakan Fidan ve Lavrov'un görüşmesi dikkat çekti.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyada görüşmeye dair bir fotoğraf paylaştı. Ancak toplantının ayrıntıları ve elde edilen sonuçlarla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bu buluşma, tarafların işbirliğini geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.