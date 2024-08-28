Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yeni Büyükelçilik Görevlerini Duyurdu

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Yeni Atamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin çeşitli büyükelçilikleri ve daimi temsilcilikleri için belirlenen yeni görevleri açıkladı. Diplomatların atandığı bu yeni görevlendirmeler sayesinde, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yeni Görev Alan Büyükelçiler

Bakan Fidan'ın duyurusuna göre, bazı önemli diplomatlar yeni görevlerine atanmışlardır:

Büyükelçi Zeynep Kızıltan - AGİT Daimi Temsilcisi

- AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi İlhan Saygılı - Belgrad (Sırbistan) Büyükelçisi

- Belgrad (Sırbistan) Büyükelçisi Büyükelçi Şebnem İncesu - Bern (İsviçre) Büyükelçisi

- Bern (İsviçre) Büyükelçisi Büyükelçi Murat Lütem - Beyrut (Lübnan) Büyükelçisi

- Beyrut (Lübnan) Büyükelçisi Büyükelçi Hayriye Kumaşçıoğlu - Lübliyana (Slovenya) Büyükelçisi

- Lübliyana (Slovenya) Büyükelçisi Büyükelçi Esen Altuğ - OECD Daimi Temsilcisi

- OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Esra Cankorur - Wellington (Yeni Zelanda) Büyükelçisi

- Wellington (Yeni Zelanda) Büyükelçisi Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul - Tokyo (Japonya) Büyükelçisi

- Tokyo (Japonya) Büyükelçisi Büyükelçi İrfan Neziroğlu - İslamabad (Pakistan) Büyükelçisi

- İslamabad (Pakistan) Büyükelçisi Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak - Manama (Bahreyn) Büyükelçisi

- Manama (Bahreyn) Büyükelçisi Bakan Başmüşaviri Gürsel Dönmez - Viyana (Avusturya) Büyükelçisi

- Viyana (Avusturya) Büyükelçisi Bakanlık Müşaviri Bekir Gezer - Darüsselam (Tanzanya) Büyükelçisi

- Darüsselam (Tanzanya) Büyükelçisi Elçi Ferhat Alkan - Maputo (Mozambik) Büyükelçisi

- Maputo (Mozambik) Büyükelçisi Elçi Ayşe Selcan Şanlı - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi

- Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi Elçi Oya Yazar - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi

- Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi Elçi Volkan Öskiper - Yaounde (Kamerun) Büyükelçisi

- Yaounde (Kamerun) Büyükelçisi Elçi Yusuf Burak Rende - Freetown (Sierra Leone) Büyükelçisi

- Freetown (Sierra Leone) Büyükelçisi Elçi Metin Ergin - Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi

- Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi Elçi Hüseyin Barbaros Dicle - Lusaka (Zambiya) Büyükelçisi

Bu atamalar ile Türkiye’nin dış politikası ve diplomatik ilişkilerinin daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi bekleniyor.