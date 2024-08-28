Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yeni Büyükelçilik Görevlerini Duyurdu

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Yeni Atamaları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin çeşitli büyükelçilikleri ve daimi temsilcilikleri için belirlenen yeni görevleri açıkladı. Diplomatların atandığı bu yeni görevlendirmeler sayesinde, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Yeni Görev Alan Büyükelçiler
Bakan Fidan'ın duyurusuna göre, bazı önemli diplomatlar yeni görevlerine atanmışlardır:
- Büyükelçi Zeynep Kızıltan - AGİT Daimi Temsilcisi
- Büyükelçi İlhan Saygılı - Belgrad (Sırbistan) Büyükelçisi
- Büyükelçi Şebnem İncesu - Bern (İsviçre) Büyükelçisi
- Büyükelçi Murat Lütem - Beyrut (Lübnan) Büyükelçisi
- Büyükelçi Hayriye Kumaşçıoğlu - Lübliyana (Slovenya) Büyükelçisi
- Büyükelçi Esen Altuğ - OECD Daimi Temsilcisi
- Büyükelçi Esra Cankorur - Wellington (Yeni Zelanda) Büyükelçisi
- Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul - Tokyo (Japonya) Büyükelçisi
- Büyükelçi İrfan Neziroğlu - İslamabad (Pakistan) Büyükelçisi
- Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak - Manama (Bahreyn) Büyükelçisi
- Bakan Başmüşaviri Gürsel Dönmez - Viyana (Avusturya) Büyükelçisi
- Bakanlık Müşaviri Bekir Gezer - Darüsselam (Tanzanya) Büyükelçisi
- Elçi Ferhat Alkan - Maputo (Mozambik) Büyükelçisi
- Elçi Ayşe Selcan Şanlı - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi
- Elçi Oya Yazar - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi
- Elçi Volkan Öskiper - Yaounde (Kamerun) Büyükelçisi
- Elçi Yusuf Burak Rende - Freetown (Sierra Leone) Büyükelçisi
- Elçi Metin Ergin - Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi
- Elçi Hüseyin Barbaros Dicle - Lusaka (Zambiya) Büyükelçisi
Bu atamalar ile Türkiye’nin dış politikası ve diplomatik ilişkilerinin daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi bekleniyor.