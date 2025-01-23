Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'yı Ziyaret Edecek

Rubio - Panama İlişkileri Güçleniyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Donald Trump’ın Panama Kanalı ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Panama’yı ziyaret etmeye hazırlanıyor. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Rubio’nun ilk yurt dışı gezisi ocak ayı sonunda gerçekleşecek.

Geniş Kapsamlı Bir Tur

Rubio’nun Panama ziyareti, Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti’ni de kapsayan geniş bir turun başlangıcı olacak. Bu turların, Amerika’nın güneyindeki ülkelerle olan ilişkilerini güçlendirmesi hedefleniyor.

Trump’ın Önceliği

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio’nun olası ziyaretiyle ilgili kesin bir tarih vermekten kaçınırken, Trump’ın ajandasında Panama Kanalı’nın ve batı yarım kürenin özel önem taşıdığına dikkat çekti.