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Dışişleri Bakanlığı 15. Büyükelçiler Konferansı 13 Aralık'ta Sona Erecek

15. Büyükelçiler Konferansı, 'Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları' temasıyla 13 Aralık'a kadar Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:00
Dışişleri Bakanlığı 15. Büyükelçiler Konferansı 13 Aralık'ta Sona Erecek

Dışişleri Bakanlığı, her yıl düzenlediği Büyükelçiler Konferansı'nın 15'incisini yarın başlatıyor. Konferans, 13 Aralık tarihine kadar Ankara'da sürecek ve bu yılki tema "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" olarak belirlendi.

Yarın gerçekleştirilecek olan açılışta, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşma yapacak. Büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

Konferansa, Türkiye'nin 146 büyükelçiliği ve 13 daimi temsilciliğinde görev yapan büyükelçiler ile Dışişleri Bakanlığının merkez yapısında yer alan birçok üst düzey yetkili katılacak.

Program kapsamında, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda, bakanlar ve kurum başkanlarıyla beraber "Savunma ve Dış Güvenlik", "İç Güvenlik, Hukuk ve İletişim", "Aile ve Güçlü Toplum", "Kültür ve Eğitim", "Su, Bağlantısallık ve Enerji", "Ekonomi, Finans ve Teknoloji" gibi başlıkların altında 7 panel düzenlenecek.

Bu panellerde, Türk dış politikasını ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler üzerine kapsamlı değerlendirme oturumları yapılacak. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapı ve işleyişine yönelik güçlendirme çalışmaları da ele alınacak.

Büyükelçiler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen iş konseyleriyle bölgesel toplantılar gerçekleştirecek ve bulundukları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirecekler.

Bunun yanı sıra, geçmiş yıllardan farklı olarak düzenlenecek akademik oturumlarda büyükelçiler, konularında uzman akademisyenlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacaklar.

Büyükelçiler Konferansı, Türkiye'nin dış politika önceliklerini ele alarak güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesine, gelecek dönemde atılacak adımların görüşülmesine olanak tanıyor. Bu etkinlik, Dışişleri Bakanlığı’nın planlamalarının yapılmasına ve Türk dış politikasının uygulanmasında rol oynayan diğer kurumlarla eş güdüm tesis edilmesine büyük katkı sağlıyor.

Ayrıca, Büyükelçiler Konferansı yurt içinde farklı çevrelerin Türk dış politikası hakkında bilgilendirilmesi ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin güçlendirilmesine de katkıda bulunuyor. Son konferans ise 5-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında "Türkiye Yüzyılında Dış Politikamız" temasıyla düzenlenmişti.

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