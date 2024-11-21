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Dışişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: '360 Derece Dış Politika' vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 bütçe sunumunda Türkiye'nin 360 derece dış politika anlayışını ve uluslararası zorlukları ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:39
Dışişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: '360 Derece Dış Politika' vurgusu

Dışişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de görüşüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların 2025 yılı bütçesini sunarak önemli açıklamalarda bulundu.

'360 derece dış politika anlayışıyla her kıtada izimizi bulunduruyoruz'

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığının milli güvenlik sisteminin temel bir parçası olduğuna vurgu yaparak, "360 derece dış politika anlayışı ile her kıtada ayak izimizi bulundurmaktayız. Tehditlere karşı dururken fırsatları da aynı anda değerlendirebiliriz" dedi.

Uluslararası Sınamalar ve Stratejiler

Fidan, ülkenin çok boyutlu ve zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Uluslararası sistemin temellerinin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Donmuş ve aktif çatışmalardan düzensiz göçe, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığından iklim krizine kadar pek çok sınama ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Siber Alan: Yeni Savaş Cephesi

Bakan, siber alanın beşinci savaş cephesi olarak tanıdığını belirtirken, sosyal medyanın mevcut tehditleri daha da derinleştirdiğine dikkat çekti.

İsrail-Filistin Sorunu ve Türkiye’nin Pozisyonu

Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarına karşı Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, "İsrail, cezasız kalmanın verdiği özgüvenle, Filistin'deki mezalimini sona erdirmek bir yana, savaşı Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine taşımıştır" dedi. Ayrıca, şu ana kadar Lübnan'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 3 bini aştığını ifade etti.

Uluslararası Süreç ve Diplomatik Girişimler

Bakan Fidan, "Yürüttüğümüz yoğun temaslarla bu gerçekliği her platformda dile getirdik. 'İki Devletli Çözüm' haricinde bir yol olmadığını vurguladık ve bunu hayata geçirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz" diye ekledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Girişimi

Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda sürdürdüğü barış girişimlerine destek verdiğini belirtirken, gıda güvenliği konusunda ise Karadeniz Tahıl Girişimi ile yaklaşık 33 milyon ton tahıl ürününün dünya pazarına ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Suriye ve PKK ile Mücadele

Bakan, Suriye'ye yönelik politikalarının ana unsurlarını, terör unsurlarının temizlenmesi ve ülke bütünlüğünün korunması olarak belirtti. Ayrıca, PKK'ya karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Irak ve Güney Kafkasya'da Barış Çabaları

Fidan, Irak'ın istikrarının bölgenin barış ve refahı için önemli olduğunu aktardı.

AB ile İlişkiler ve Kıbrıs Meselesi

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hedefine bağlı olduğunu belirtirken, Kıbrıs meselesine de değinerek "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası statüsü için girişimlerimizi devam ettirmekteyiz" dedi.

Fidan, "Bu yılki bütçe kitapçığımızın başlığını 'Belirsizlikler Çağında Kararlı ve Güçlü Türk Dış Politikası' olarak belirledik" şeklinde konuşarak sunumunu sona erdirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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