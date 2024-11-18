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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki Türk Din Görevlisi İçin Soruşturma Başlattı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım'dan beri kayıp olan Türk din görevlisi Fatih Eryılmaz için Almanya'daki soruşturmayı takip ediyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:55
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki Türk Din Görevlisi İçin Soruşturma Başlattı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım tarihinden bu yana haber alınamayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Duisburg/Rheinhausen Eyüp Sultan Camisi'nin din görevlisi Fatih Eryılmaz hakkında yürütülen soruşturmanın takibini sürdürüyor.

Sosyal medya platformu X'te yapılan açıklamada, Eryılmaz'a yönelik Almanya'daki soruşturmanın, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından dikkatle izlenildiği vurgulandı. Ayrıca, Türk vatandaşı Eryılmaz'ın bir an evvel sağ salim ailesine dönmesi için gereken tüm adımların atıldığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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