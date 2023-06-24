Dışişleri Bakanlığı, Blinken ve Fidan arasındaki telefon görüşmesini açıkladı
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Dışişleri Bakanlığı, Blinken ve Fidan arasındaki telefon görüşmesinde Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meselelerin ele alındığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Blinken ve Fidan arasındaki telefon görüşmesini açıkladı
Dışişleri Bakanlığından yapılmış olan yazılı açıklamada, telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı Fidan ile Bakan Blinken, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındığı belirtildi.
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